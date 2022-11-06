Василий Карасев: «Сегодня «Самара» – это совершенно другая команда нежели та, с которой мы играли в предсезонке»

Главный тренер МБА Василий Карасев сообщил о возвращении в строй капитана команды Евгения Воронова и рассказал о сегодняшнем сопернике – московской МБА.

, пропустивший две последние встречи, вернулся к тренировкам, но пока, конечно, находится не в оптимальной форме. В любом случае, он поможет нам своим опытом.

Что касается «Самары», то сейчас это совершенно другая команда нежели та, с которой мы играли на этапе предсезонной подготовки. В их составе собраны отличные игроки, в том числе имеющие опыт НБА. Наша задача — грамотно отыграть в защите, действовать агрессивно и набирать свои очки», – передает слова тренера официальный сайт МБА.

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