Адриатическая лига. «Цибона» – «Борац Чачак», «Задар» встретится со «Сплитом»

В пятницу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

Хорватская «Цибона» примет сербский «Борац Чачак», хорватский «Задар» встретится с соотечественниками из «Сплита».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 4-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0, ФМП Сербия – 3-1, Будучность Черногория – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Задар Хорватия – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Морнар Бар Черногория – 2-2, Цибона Хорватия – 2-2, Студентски Центар Черногория – 1-3, Скопье Северная Македония - 1-3, Сплит Хорватия – 0-4, Борац Чачак Сербия – 0-4, Мега Сербия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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