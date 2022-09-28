Том Тибодо: «Не испытываю на себе давление»

Главный тренер заявил, что не испытывает на себе психологическое давление в преддверии нового сезона.

«Я никогда не испытываю давление, никогда. Когда вы вкладываете все, что у вас есть, в свою работу, это все, что вы можете сделать. Поэтому я никогда не испытываю давление.

Другие могут говорить все что угодно. Это не так. Я просто готовлюсь. Я занимаюсь этим уже долгое время, и мое отношение не изменилось. Я вкладываю все, что у меня есть, в каждый день. Я готов смириться с результатом. Никто не изучает эту команду усерднее, чем я», – сказал Тибодо.

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