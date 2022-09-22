Оби Топпин может получить в «Никс» более значимую роль в новом сезоне

Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Оби Топпин Баскетбол

Тренерский штаб «Нью-Йорка» планирует сделать более важной роль форварда Оби Топпина в новом сезоне.

В дебютном для себя сезоне-20/21 8-й номер драфта-2020 проводил на площадке в среднем 11,0 минуты за игры, в сезоне-21/22 – 17,1 минуты.

В последних 11 матчах минувшего чемпионата 24-летний баскетболист 8 раз выходил в стартовой пятерке. На этом отрезке он набирал 19,1 очка и 5,5 подбора за игру при 44,1% из-за дуги.

Главный тренер «Никс» Том Тибодо по ходу карьеры периодически подвергается критике за то, что не доверяет молодым игрокам.

Ранее сообщалось, что защитник Иммануэл Куикли тоже получит более важную роль в команде в новом сезоне.

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