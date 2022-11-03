НБА оштрафовала «Тандер» на 25 000 долларов за нарушение правил отчетности о травмах

Теги НБА штрафы Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

НБА оштрафовала «Оклахому» на 25 000 долларов за несоблюдение правил касаемо отчета о травмах, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Команда не сообщила своевременно об участии защитника Джоша Гидди в матче против «Орландо» 1 ноября. Гидди вышел на площадку и провел 25 минут, набрав 7 очков и 10 передач.

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