НБА оштрафовала «Тандер» на 25 000 долларов за нарушение правил отчетности о травмах

НБА оштрафовала «Оклахому» на 25 000 долларов за несоблюдение правил касаемо отчета о травмах, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Команда не сообщила своевременно об участии защитника в матче против «Орландо» 1 ноября. Гидди вышел на площадку и провел 25 минут, набрав 7 очков и 10 передач.

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