Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки недели

Защитник «Оклахомы» и форвард признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Яннис на минувшей неделе помог «Бакс» выиграть три матча из трех. Показатели звездного форварда составили 35,7 очка, 15,0 подбора и 6,0 передачи в среднем за встречу.

«Тандер» также завершил неделю без поражений – 3-0. Гилджес-Александер набирал 31,7 очка, 7,7 передачи и 5,3 подбора в среднем за игру.

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