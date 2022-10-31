Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки недели
Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Яннис на минувшей неделе помог «Бакс» выиграть три матча из трех. Показатели звездного форварда составили 35,7 очка, 15,0 подбора и 6,0 передачи в среднем за встречу.
«Тандер» также завершил неделю без поражений – 3-0. Гилджес-Александер набирал 31,7 очка, 7,7 передачи и 5,3 подбора в среднем за игру.
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