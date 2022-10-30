Деннис Смит: «Многие говорили, что меня не должно быть в этой лиге»

Разыгрывающий после победы над (120:113 ОТ) ответил критикам, которые считали, что ему не место в .

«Этим летом мне пришлось усердно работать. Многие говорили, что меня не должно быть в этой лиге. Мне пришлось все выключить и сконцентрироваться на работе.

Иметь возможность выходить на площадку и играть против этих парней очень много для меня значит», – признался Смит.

Смит сравнял счет на последних секундах основного времени, а затем шикарно отзащищался против 2-кратного MVP Стефена Карри во время броска на победу. На счету Смита 13 очков, 9 подборов и 8 передач за 37 минут.

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