Малик Бизли реализовал 3-очковый, который принес «Юте» победу над «Мемфисом»
Форвард «Джаз» Малик Бизли стал автором победного броска в матче с «Мемфисом» (124:123).
Бизли забросил из-за дуги при счете 120:121 за 22,5 секунды до сирены.
В активе Бизли 12 очков и 3 подбора при 4 из 6 из-за дуги.
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