Малик Бизли реализовал 3-очковый, который принес «Юте» победу над «Мемфисом»

Форвард «Джаз» стал автором победного броска в матче с (124:123).

Бизли забросил из-за дуги при счете 120:121 за 22,5 секунды до сирены.

В активе Бизли 12 очков и 3 подбора при 4 из 6 из-за дуги.

Перестраивающая состав «Юта» стартовала в новом сезоне с результатом 5-2.

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