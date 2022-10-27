Доцент Копенгагенского университета утверждает, что темнокожие игроки НБА лучше выступают без зрителей

Доцент кафедры экономики Копенгагенского университета Паоло Фалько опубликовал результаты исследования, согласно которым темнокожие игроки НБА лучше выступают без зрителей на трибунах. И причиной тому является давление на почве расовой неприязни со стороны белых болельщиков.

«В НБА преимущественно темнокожие игроки выступают перед преимущественно белыми болельщиками. Используя «пузырь НБА», естественный эксперимент, вызванный COVID-19, мы показали, что выступление темнокожих игроков в отсутствие болельщиков существенно улучшилось по сравнению с белыми игроками.

Это согласуется с тем, что давление на расовой почве со стороны белых зрителей негативно сказывается на темнокожих спортсменах. Помимо того, что это давление вредит спортсменам, оно наносит существенный экономический вред командам НБА, понижая производительность игроков и качество игры», – говорится в реферате.

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