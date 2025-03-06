Евролига. «Монако» в гостях одолел «Париж»
Сегодня в регулярном сезоне Евролиги прошел один матч.
«Монако» в гостях одолел «Париж» .
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 19-7, Фенербахче Турция – 18-9, Панатинаикос Греция – 16-10, Монако – 17-11, Црвена Звезда Сербия – 16-11, Бавария Германия – 16-11, Париж Франция – 16-12, Милан Италия – 15-12, Партизан Сербия – 14-12, Реал Испания – 14-13, Барселона Испания – 14-13, Жальгирис Литва – 13-14, Анадолу Эфес Турция – 12-14, Баскония Испания – 11-15, Виллербан Франция – 11-15, Виртус Италия – 7-19, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-20, Альба Германия – 4-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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