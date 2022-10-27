Заир Уильямс пропустит еще от 4 до 6 недель из-за проблем с коленом

Легкий форвард пока не готов к возвращению в строй.

Уильямс пропустит еще от 4 до 6 недель из-за тендинита правого коленного сустава.

21-летний Заир был выбран на драфте НБА в 2021 году под 10-м номером, он еще не играл в этом сезоне. В дебютном сезоне Уильямс провел 62 матча, набирая в среднем по 8,1 очка за 21,7 минуты на площадке.

В заявлении «Гриззлис» отмечается, что проведенное обследование поддерживает план по увеличению рабочей нагрузки Уильямса, чтобы он мог вернуться в строй уже через четыре недели.

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