«Мемфис» воспользовался опциями в контрактах Десмонда Бэйна, Заира Уильямса и Санти Альдамы на сезон-2023/24

воспользовался опциями в контрактах атакующего защитника (24 года, 196 см), легкого форварда Заира Уильямса (21 год, 203 см) и тяжелого форварда Санти Альдамы (21 год, 211 см).

Соглашения всех трех игроков продлены до 2024 года.

Бэйн за сезон-2023/24 заработает 3,84 млн долларов, Уильямс – 4,81 млн, Альдама – 2,19 млн.

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год

Контракты и платежные ведомости НБА