«Мемфис» воспользовался опциями в контрактах Десмонда Бэйна, Заира Уильямса и Санти Альдамы на сезон-2023/24

Теги переходы Мемфис НБА Заир Уильямс Десмонд Бэйн Санти Альдама Баскетбол

«Мемфис» воспользовался опциями в контрактах атакующего защитника Десмонда Бэйна (24 года, 196 см), легкого форварда Заира Уильямса (21 год, 203 см) и тяжелого форварда Санти Альдамы (21 год, 211 см).

Соглашения всех трех игроков продлены до 2024 года.

Бэйн за сезон-2023/24 заработает 3,84 млн долларов, Уильямс – 4,81 млн, Альдама – 2,19 млн.

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Контракты и платежные ведомости НБА

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