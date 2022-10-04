Деррик Роуз: «Я уже не тот игрок, каким был в молодости. Пришлось убить свое эго»

По словам разыгрывающего «Никс» , он осознает, что перестал быть звездой НБА и на данном этапе карьеры старается быть просто полезным игроком для своей команды.

«Реальность такова, что во вторник мне исполняется 34 года. Тот парень, каким я привык быть... у него было эго. Пришлось убить это эго, уже давно.

Сейчас я абсолютно другой человек, так и должно быть. Я более зрелый и опытный, я все еще стараюсь напоминать себе о том, что необходимо проявлять лидерские качества, разговаривать», – сказал Роуз.

В 2011 году Роуз стал самым молодым MVP в истории (22 года), но развитию его карьеры помешали серьезные травмы.

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