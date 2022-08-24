Деррик Роуз: «Нужно продолжать бороться, даже когда получаешь деньги»

Разыгрывающий поделился советом с игроками сборной Сенегала во время поездки в Африку.

«Я знал цену деньгам с детства. Моя мама была несчастна. Она давала от 20 до 50 долларов на две недели, а нас было четверо детей. Тогда я сказал себе: «Ты должен это изменить».

Необходимо жертвовать собой, быть сосредоточенным. Если завтра у тебя тренировка, никаких вечеринок. Люди будут смотреть на тебя как на сумасшедшего, но ты должен бороться. Такова жизнь. Даже когда получаешь деньги, нужно продолжать бороться», – заявил Роуз.

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