Крис Финч: «Сперс» превзошли нас во всем, в чем только можно»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч раскритиковал свою команду после поражения от (106:115).

«Сперс» превзошли нас во всем, в чем только можно. Они перебегали нас, они больше старались, превзошли нас в физической борьбе. Это было очень плохо и неприемлемо.

Они надрали нам задницы – мы хорошо это почувствовали», – заявил Финч.

«Вулвс» на старте сезона дважды обыграли «Тандер», но потерпели поражения от «Сперс» и «Джаз».

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