Джордан Кларксон – о первом поражении: «Юта» все еще может завершить сезон с результатом 81-1»
Защитник «Джаз» Джордан Кларксон высказался в твиттере после первого поражения команды в новом сезоне.
«Юта» проводила второй выездной матч за два дня и уступила «Хьюстону» со счетом 108:114 (3-1).
«Сегодня выдалась непростая игра. «Юта» все еще может завершить сезон с результатом 81-1. Лол вперед!» – написал Кларксон.
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