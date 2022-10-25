Джордан Кларксон – о первом поражении: «Юта» все еще может завершить сезон с результатом 81-1»

Теги Хьюстон НБА Юта Джордан Кларксон Баскетбол

Защитник «Джаз» Джордан Кларксон высказался в твиттере после первого поражения команды в новом сезоне.

«Юта» проводила второй выездной матч за два дня и уступила «Хьюстону» со счетом 108:114 (3-1).

«Сегодня выдалась непростая игра. «Юта» все еще может завершить сезон с результатом 81-1. Лол вперед!» – написал Кларксон.

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