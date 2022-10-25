Игроки «Рокетс» Джабари Смит и Джейлен Грин устроили перепалку во время тайм-аута
Молодые звезды «Рокетс» Джабари Смит и Джейлен Грин устроили словесную перепалку во время тайм-аута под занавес матча с «Джаз» (114:108).
Смит – новичок НБА, он был выбран на драфте-2022 под 3-м номером. Грин – 2-й номер драфта-2021.
«Хьюстон» в понедельник одержал первую победу в сезоне. На счету Смита 21 очко и 9 подборов, Грин набрал 25 очков, 3 подбора и 3 передачи.
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