«Енисей» установил рекорд Лиги ВТБ по подборам в одном матче – 64

Красноярский в победной гостевой встрече с белорусским (54:36) установил новый рекорд лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче – 64.

Владислав Трушкин принес команде 15 подборов. Анджело Уорнер и Тимофей Герасимов сделал по 7 каждый, Александр Гудумак добавил 6.

Примечательно, что предыдущий рекорд принадлежал минскому клубу (61).

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