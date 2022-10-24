«Енисей» установил рекорд Лиги ВТБ по подборам в одном матче – 64
Красноярский «Енисей» в победной гостевой встрече с белорусским «Минском» (54:36) установил новый рекорд Единой лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче – 64.
Владислав Трушкин принес команде 15 подборов. Анджело Уорнер и Тимофей Герасимов сделал по 7 каждый, Александр Гудумак добавил 6.
Примечательно, что предыдущий рекорд принадлежал минскому клубу (61).
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