«Милуоки» проявляет интерес к Джею Краудеру

«Милуоки» заинтересован в приобретении форварда (32 года, 198 см). Также клуб рассматривает других кандидатов в качестве возможной «замены , сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

Такер, которого «Бакс» приобрели у «Рокетс» по ходу сезона-2020/21, в том же году помог команде завоевать первый чемпионский титул с 1971 года. Летом 2021-го Такер покинул команду, перейдя в «Майами».

Краудер пропустит тренировочный лагерь «Санз» по договоренности с клубом. «Финикс» ведет переговоры об обмене игрока. Сообщалось, что на опытного форварда претендуют «Бостон», «Мемфис», «Майами» и «Кливленд».

Концепт-форма для «Милуоки Бакс» – «один миллион баксов»