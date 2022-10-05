«Милуоки» проявляет интерес к Джею Краудеру

Теги возможные переходы Милуоки Финикс НБА Пи Джей Такер Джей Краудер Баскетбол

«Милуоки» заинтересован в приобретении форварда «Финикса» Джея Краудера (32 года, 198 см). Также клуб рассматривает других кандидатов в качестве возможной «замены Пи Джей Такеру», сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

Такер, которого «Бакс» приобрели у «Рокетс» по ходу сезона-2020/21, в том же году помог команде завоевать первый чемпионский титул с 1971 года. Летом 2021-го Такер покинул команду, перейдя в «Майами».

Краудер пропустит тренировочный лагерь «Санз» по договоренности с клубом. «Финикс» ведет переговоры об обмене игрока. Сообщалось, что на опытного форварда претендуют «Бостон», «Мемфис», «Майами» и «Кливленд».

Концепт-форма для «Милуоки Бакс» – «один миллион баксов»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные