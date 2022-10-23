Зак Лавин: «Я не люблю пропускать матчи, но мне нужно думать об общей картине»

Атакующий защитник в субботу дебютировал в сезоне в домашнем матче против (96:128).

Двукратный участник Матча всех звезд набрал 23 очка, сделал 4 передачи, 3 подбора, 2 перехвата и не совершил ни одной потери за 28 минут на площадке.

После игры Лавин признался, что не полностью восстановился после операции на левом колене, которую он перенес в межсезонье, и не уверен, сможет ли в дальнейшем играть два дня подряд.

«Я не знаю. Вы, ребята, меня знаете. Я не люблю пропускать матчи. Но мне нужно думать об общей картине и главной цели. Мы выясним это по ходу дела», – сказа Лавин.

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