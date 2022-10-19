Зак Лавин пропустит матч с «Хит» из-за травмы колена

Атакующий защитник Зак Лавин пропустит первый матч регулярного чемпионата против «Майами», который состоится сегодня ночью.

«Буллс» объявили, что звездный баскетболист испытывает проблемы с левым коленом.

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, Лавин может также пропустить матч с «Вашингтоном» и дебютировать в сезоне в первой домашней игре против «Кливленда».

Минувшим летом «Чикаго» подписали с Лавином новый максимальный контракт. Он заработает 215,2 миллиона долларов за следующие пять лет.

Ранее «Буллс» потерял разыгрывающего , которому предстоит длительное восстановление после травмы колена.

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