Четвертый номер драфта Мюррэй покинул протокол по COVID и дебютирует за «Кингз» против «Клипперс»

Новичок дебютирует за команду в субботнем матче против .

Мюррэй 14 октября попал под действие протокола НБА по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса. Четвертый номер драфта-2022 пропустил две последние предсезонные встречи и первую игру нового сезона против «Портленда» в среду.

В пятницу 22-летний форвард провел полноценную тренировку с командой.

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