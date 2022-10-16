Киган Мюррэй попал в протокол НБА по коронавирусу

Новичок попал под действие протокола НБА по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса.

22-летний форвард отдыхает дома и пропустит встречу с болельщиками, которая состоится в воскресенье в «Голден 1-центре», сообщает репортер Шон Каннингем.

В конце июля Мюррэй перенес небольшую операцию на запястье правой руки, но полностью восстановился и готов к сезону.

Мюррэй был выбран под 4-м номером на драфте этого года. 21-летний форвард был признан MVP Летней лиги, которую он провел с показателями 23,3 очка, 7,3 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.

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