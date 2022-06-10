Джейсон Тейтум – Брэдли Билу: «Без тебя не было бы меня»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум отправил трогательное сообщение своему другу, защитнику «Вашингтона» Брэдли Билу, которое тот получил во время интервью журналистке Bleacher Report Тэйлор Рукс.
«Без тебя не было бы меня.
Тебя недооценивают, но я всегда отдаю тебе должное… Мой старший брат, чувак, я благодарен тебе. Ты знаешь, что это все любовь», – сказал Тейтум.
Тейтум и Бил выросли в одном районе города Сент-Луис и учились в одной школе.
Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА