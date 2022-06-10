Джейсон Тейтум – Брэдли Билу: «Без тебя не было бы меня»

Форвард «Бостона» отправил трогательное сообщение своему другу, защитнику , которое тот получил во время интервью журналистке Bleacher Report Тэйлор Рукс.

«Без тебя не было бы меня.

Тебя недооценивают, но я всегда отдаю тебе должное… Мой старший брат, чувак, я благодарен тебе. Ты знаешь, что это все любовь», – сказал Тейтум.

Тейтум и Бил выросли в одном районе города Сент-Луис и учились в одной школе.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА