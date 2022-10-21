Джейлен Уильямс перенес операцию по поводу перелома орбитальной кости

Новичок «Оклахомы» перенес операцию по поводу перелома правой орбитальной кости. Повторное обследование состоится через 7-10 дней.

21-летний атакующий защитник получил травму во время матча открытия сезона против «Миннесоты» 19 октября в результате удара локтем по лицу от Джейдена Макдэниелса.

Позже игрок продемонстрировал опухший глаз на своей странице в Twitter.

Уильямс был выбран «Тандер» на драфте-2022 под 12-м номером.

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