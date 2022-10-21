Джейлен Уильямс перенес операцию по поводу перелома орбитальной кости
Новичок «Оклахомы» Джейлен Уильямс перенес операцию по поводу перелома правой орбитальной кости. Повторное обследование состоится через 7-10 дней.
21-летний атакующий защитник получил травму во время матча открытия сезона против «Миннесоты» 19 октября в результате удара локтем по лицу от Джейдена Макдэниелса.
Позже игрок продемонстрировал опухший глаз на своей странице в Twitter.
Уильямс был выбран «Тандер» на драфте-2022 под 12-м номером.
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