Руди Гобер установил рекорд «Миннесоты» по количеству подборов в дебютном матче за клуб

Центровой Руди Гобер в среду дебютировал за «Миннесоту», оформив дабл-дабл в победном матче против «Оклахомы» (115:108). Француз набрал 23 очка, реализовав 10 из 15 с игры, и сделал 16 подборов.

Гобер установил новый рекорд «Тимбервулвс» по количеству подборов дебютном матче за клуб.

Француз побил рекорд (13 подбор), установленный в 2007 году.

«Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?

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