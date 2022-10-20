Руди Гобер установил рекорд «Миннесоты» по количеству подборов в дебютном матче за клуб
Центровой Руди Гобер в среду дебютировал за «Миннесоту», оформив дабл-дабл в победном матче против «Оклахомы» (115:108). Француз набрал 23 очка, реализовав 10 из 15 с игры, и сделал 16 подборов.
Гобер установил новый рекорд «Тимбервулвс» по количеству подборов дебютном матче за клуб.
Француз побил рекорд Эла Джефферсона (13 подбор), установленный в 2007 году.
«Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?
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