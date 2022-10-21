Малик Бизли перед матчем против «Миннесоты»: «Уничтожить. Всех. Перед собой»

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Атакующий защитник «Юты» Малик Бизли поделился эмоциями перед сегодняшним гостевым матчем против своего бывшего клуба «Миннесоты».

«Уничтожить. Всех. Перед собой», – цитирует игрока журналист The Athletic Джон Кравчински.

Бизли перешел из «Миннесоту» в «Юту» этим летом в результате громкого обмена с участие Руди Гобера. В обмен на француза «Джаз» отдал Бизли, Патрика Беверли, Леандро Больмаро, Джарреда Вандербилта, Уокера Кесслера и четыре драфт-пика.

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