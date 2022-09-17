«Лейкерс» обсуждают с «Ютой» обмены Богдановича, Кларксона и Бизли

«Лейкерс» интересуются игроками «Джаз» Бояном Богдановичем, Джорданом Кларксоном и Маликом Бизли.
Как сообщает The Athletic, клубы находятся в контакте и обсуждают возможные варианты обменов. «Лейкерс» рассчитывают осуществить сделку до начала сезона-22/23.
«Юта» в межсезонье-2022 обменяла лидеров команды Руди Гобера и Донована Митчелла, клуб затеял перестройку.
В августе «Лейкерс» отправили в «Джаз» Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона в обмен на Патрика Беверли.
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