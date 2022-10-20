Андрей Мартюк – о рекорде по подборам: «Это мотивация, осознание того, что есть к чему стремиться»

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» в матче Лиги ВТБ против «Пармы» установил личный рекорд, а также промежуточный рекорд лиги по подборам – 14.

- По ходу игры думал о том, что идешь на рекорд сезона по подборам?

– Подборы сами не «прилипают». О чем-то, кроме самой игры, я никогда не думаю. Просто понимаю, что нужно идти на подбор, бороться за каждый мяч – иначе победы не добиться.

- Насколько для тебя важно персональное признание, включение в Топ-5 по итогам тура? И тот факт, что ты собрал 14 подборов и установил промежуточный рекорд сезона в лиге ВТБ?

– У меня в прошлом году было 16 подборов в матче с «Калевом», но ту игру аннулировали, и рекорд вместе с ней… Но все равно – это мотивация, осознание того, что есть к чему стремиться, что можно побить рекорд. Приходит определенный азарт, когда понимаешь, что можешь улучшить свое достижение.

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