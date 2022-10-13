Факундо Кампаццо стал игроком «Далласа»
Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо (178 см, 31 год) договорился о подписании соглашения с «Мэверикс», информирует Marca.
Кампаццо провел предыдущие два сезона в «Денвере». В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.
У игрока были предложения вернуться в Евролигу, где его хотели видеть в своих рядах мадридский «Реал» и «Фенербахче». Однако аргентинец предпочел подписать 1-летнее соглашение на 2 миллиона долларов.
Кампаццо хорошо знает лидера «Далласа» Луку Дончича по игре за мадридский «Реал».
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