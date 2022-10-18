Факундо Кампаццо договорился о переходе в «Даллас»

Разыгрывающий Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) договорился о подписании контракта с .

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Кампаццо будет включен в основную заявку «Мэверикс» на сезон-21/22. В техасском клубе он воссоединится с , с которым ранее играл за «Реал».

Кампаццо провел предыдущие два сезона в «Денвере». В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

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