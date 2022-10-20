Янг и Мюррэй стали первой парой одноклубников, которые набрали по 20 очков и 10 передач в 1-м матче сезона НБА

Звездный дуэт «Атланты» и провел первый совместный матч в НБА.

«Хоукс» в стартовой встрече регулярки одержали победу над «Рокетс» со счетом 117:107. Янг набрал 23 очка, 3 подбора и 13 передач, в активе Мюррэя 20 очков, 5 подборов, 11 передач и 5 перехватов.

Янг и Мюррэй стали первой парой одноклубников в истории НБА, которые набрали каждый более 20 очков и 10 передач в первом матче сезона для их команды.

Мюррэй стал игроком «Атланты» в результате обмена из «Сан-Антонио» в межсезонье-2022.

Контракты и платежные ведомости НБА

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!