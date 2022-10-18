Джейлен Грин: «У «Рокетс» одна из лучших задних линий в НБА»

Атакующий защитник считает, что его команда располагает одной из лучших задних линий в НБА.

Перед первым матчем нового сезона против «Атланты» (19 октября) Грин заявил, что они с ничем не уступают Трэю Янгу и Деджонте Мюррэю.

«Думаю, у нас тоже одна из лучших задних линий в лиге. Это будет интересная борьба. Не знаю, кто из нас лучше, но мы уверены в себе», – заявил Грин.

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