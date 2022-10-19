Томас Брайант перенес операцию и пропустит как минимум три недели
Центровой «Лейкерс» Томас Брайант успешно перенес операцию по восстановления связки большого пальца левой руки.
Согласно сообщению клуба, Брайант пройдет повторное обследование примерно через три недели, после чего будет предоставлена новая информация.
Брайант перебрался в «Лейкерс» в июле в качестве свободного агента. В минувшем сезоне в составе «Уизардс» он набирал 7,4 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.
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