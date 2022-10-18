Давис Бертанс может пропустить начало сезона из-за проблем с коленом
Форвард «Мэверикс» Давис Бертанс может пропустить начало сезона-22/23 из-за беспокоившего его правого колена.
Бертанс, который по ходу карьеры перенес две операции по поводу разрыва крестообразной связки, пропустил весь тренировочный лагерь и три предсезонных матча.
Латыш не знает, из-за чего у него возникли боли в колене.
«В прошлом я перенес две операции на передней крестообразной связке, поэтому иногда такое случается. Так что я и правда не знаю, но иногда что-то подобное просто возникает», – заявил Бертанс.
По словам главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда, команда будет аккуратно подводить форварда к возвращению в ротацию.
«Посмотрим. Бертанс чувствует себя лучше. Будем оценивать его готовность день за днем. Сезон – это марафон. Надеюсь, в выходные он почувствует себя лучше и сможет приступить к работе. Но на данный момент мы не рассчитываем на его участие в первом матче сезона», – сказал Кидд.
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