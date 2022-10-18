Де’Андре Хантер продлит соглашение с «Хоукс» на 4 года, контракт – 95 млн долларов

Форвард Де’Андре Хантер договорился о продлении текущего контракта с «Атлантой» на 4 сезона. Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока, услуги Хантера обойдутся «Хоукс» в 95 млн долларов.

Хантер был выбран «Атлантой» под 4-м номером на драфте-2019. В прошлом году он провел 53 матча, в среднем набирая 13,4 очка, 3,3 подбора и 1,3 передачи при 38% попадания из-за дуги.

Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

Контракты и платежные ведомости НБА