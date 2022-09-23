«Атланта» ведет переговоры о продлении контракта с Де′Андре Хантером

Генеральный менеджер «Атланты» заявил, что переговоры о продлении контракта с Де′Андре Хантером все еще продолжаются. Команда надеется заключить сделку с форвардом до крайнего срока 17 октября.

Если стороны не подпишут продление, следующим летом Хантер станет ограниченно свободным агентом. За сезон-2022/23 форвард заработает 9,8 млн долларов.

В минувшем сезоне Хантер провел 55 матчей, набирая в среднем 13,5 очка и 3,4 подбора.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?