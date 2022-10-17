«Хьюстон» продлит контракт Кевина Портера – 82,5 млн за четыре года

«Хьюстон» и разыгрывающий защитник (22 года, 193 см) договорились о продлении контракта на четыре года и 82,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Портер пришел в «Рокетс» в январе 2021 года из «Кливленда» в обмен на защищенный в Топ-55 пик второго раунда драфта. Контракт 22-летнего защитника был рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он заработает 3,2 миллиона.

Согласно сообщению Воджнаровски, новый контракт Портера имеет уникальную структуру, которая обеспечивает значительные преимущества для игрока и защиту для клуба.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, только первый год в контракте Портера является полностью гарантированным (15,86 млн).

В прошлом сезоне Портер провел за «Хьюстон» 61 матч, набирая в среднем 15,6 очка, 4,4 подбора, 6,1 передачи и 1,1 перехвата.

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