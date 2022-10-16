«Хьюстон» расстался с Уилли Коули-Стайном и Пьеррией Хенри
«Хьюстон» отчислил центрового Уилли Коули-Стайна (29 лет, 213 см) и разыгрывающего Пьеррию Хенри (29 лет, 196 см), сообщает журналист Houston Chronicle Джонатан Фейген.
В минувшем сезоне НБА Коули-Стайн провел в сумме 20 матчей за «Даллас» и «Филадельфию». В составе техасского клуба он набирал 1,9 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.
Бывший игрок УНИКСа Хенри провел минувший сезон за «Фенербахче». В матчах Евролиги-21/22 защитник набирал в среднем 7,9 очка, 3,4 подбора и 4,2 передачи.
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