Адриатическая лига. ФМП встретится с «Мегой»

Сегодня в матче сербских команд лиги ФМП встретится с «Мегой».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 1-0, Задар Хорватия – 1-0, Партизан Сербия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Морнар Бар Черногория – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1, Скопье Северная Македония - 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Студентски Центар Черногория – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?