Адриатическая лига. ФМП встретится с «Мегой»

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Сегодня в матче сербских команд Адриатической лиги ФМП встретится с «Мегой».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

ФМП – Мега
Дата проведения
3 октября, 19.00
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 1-0, Задар Хорватия – 1-0, Партизан Сербия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Морнар Бар Черногория – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1, Скопье Северная Македония - 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Студентски Центар Черногория – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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