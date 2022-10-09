Адриатическая лига. «Мега» – «Игокеа», «Морнар Бар» примет «Задар»

В воскресенье, 9 октября, пройдут три матча регулярного чемпионата лиги.

Сербская «Мега» примет на своей площадке боснийскую «Игокеа». Черногорский «Морнар Бар» встретится с хорватским «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 1-0, Задар Хорватия – 1-0, Партизан Сербия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Морнар Бар Черногория – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-1, Мега Сербия – 0-1, Скопье Северная Македония - 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Студентски Центар Черногория – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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