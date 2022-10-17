Чемпионат Турции. «Петким Спор» сыграет с «Галатасараем»
В понедельник, 17 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Петким Спор» дома сыграет с «Галатасараем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Enka Sport Hall»
Положение команд: Каршияка – 3-0, Бурсаспор – 3-0, Анадолу Эфес – 3-0, Фенербахче – 3-0, Коньяспор – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Тофаш – 2-1, Петким Спор – 1-1, Дарушафака – 1-2, Маниса – 1-2, Бахчешехир – 1-2, Газиантеп – 1-2, Галатасарай – 0-2, Бююкчекмедже – 0-3, Меркезефенди – 0-3, Бешикташ – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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