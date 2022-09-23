Лаури Маркканен: «Встретил Гобера в холле отеля в Берлине, он спросил, не хочу ли я купить его дом»

Форвард сборной Финляндии Лаури Маркканен признался, что узнал о своем обмене из «Кливленда» в «Юту» из социальных сетей.

«Я встретил Руди Гобера в холле отеля в Берлине, и он спросил меня, не хочу ли я купить его дом.

Я узнал из Твиттера, что мы заполучили Донована Митчелла. Но на тот момент имена других участников обмена еще не были известны. Я подумал: «Интересно, кого мы отдали. О, интересно, перейду ли я в «Юту».

Когда я узнал, что меня обменяли, это был своего рода шок. Раньше я не слышал своего имени ни в каких слухах. Моя реакция была эмоциональной. Я понимаю, что это бизнес, поэтому у меня нет обиды. Я поблагодарил «Кавальерс» за предоставленную возможность. Но первые мгновения были очень эмоциональными, потому что нам очень понравился Кливленд, мы думали, что нашли там свой дом», – рассказал Маркканен.

Ранее в это межсезонье «Юта» обменяла французского центрового в «Миннесоту».

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