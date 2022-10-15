Пьерр Ориола стал игроком «Жироны»
«Жирона» объявила о подписании контракта с тяжелым форвардом Пьерром Ориолой (30 лет, 208 см).
Соглашение рассчитано на сезон-22/23.
У Ориолы был контракт с «Барселоной» на сезон-22/23, но стороны договорились о выкупе соглашения.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании форвард принял участие в 18 матчах, набирая в среднем 2,9 очка и 2,8 подбора.
Контракты и платежные ведомости НБА
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Комментарии