Тарик Блэк получил 5 фолов за 2 минуты на площадке
Тяжелый форвард «Олимпиакоса» Тарик Блэк был удален с площадки за пять фолов, проведя всего две минуты в матче против литовского «Жальгириса».
«Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» со счетом 90:80 в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
30-летний Блэк провел на площадке 2 минуты и 2 секунды, не совершил ни одного броска по кольцу, сделал 1 потерю и получил 5 фолов.
Американец известен в России по выступлениям за «Зенит» в сезоне-2020/21.
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