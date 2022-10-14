Тарик Блэк получил 5 фолов за 2 минуты на площадке

Тяжелый форвард «Олимпиакоса» был удален с площадки за пять фолов, проведя всего две минуты в матче против литовского .

обыграл «Жальгирис» со счетом 90:80 в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

30-летний Блэк провел на площадке 2 минуты и 2 секунды, не совершил ни одного броска по кольцу, сделал 1 потерю и получил 5 фолов.

Американец известен в России по выступлениям за «Зенит» в сезоне-2020/21.

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