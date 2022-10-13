Расселл Уэстбрук процитировал в Instagram стих из Библии

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» опубликовал в Instagram загадочный пост, в котором процитировал стих из христианской Библии.

Баскетболист написал: «Первое послание Петра 5:8».

В первом послание Петра, глава 5, стих 8, говорится: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире».

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