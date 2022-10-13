«Селтикс» не планируют продлевать контракт с Грантом Уильямсом в этом году

«Селтикс» вряд ли станут продлевать контракт с форвардом (23 года, 198 см) в этом году.

Стороны могут договориться до 17 октября. Как сообщает Джейк Фишер из Yahoo! Sports, вероятность подписания нового соглашения является низкой.

Если контракт 23-летнего Уильямса не будет продлен, то в межсезонье-2023 он станет ограниченно свободным агентом.

В 77 матчах минувшего сезона Уильямс набирал 7,8 очка, 3,6 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

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