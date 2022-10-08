Тайлер Хирро – о пропуске матчей в серии с «Селтикс»: «Мы думали о финале, меня берегли»

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Защитник «Майами» Тайлер Хирро объяснил, почему команда решила не задействовать его в трех матчах решающей серии Восточной конференции с «Селтикс» (3-4).

Лучший запасной сезона-21/22 испытывал проблемы со здоровьем.

«Мы думали о финале, это было в наших планах. Меня берегли, мы хотели, чтобы я подошел к следующей серии в полном порядке», – заявил Хирро.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)

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