Маршалл Гликман – о переговорах Евролиги в Дубае: «Говорить о деталях пока рано. С нетерпением ждем продолжения разговора»

Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман подтвердил переговоры с дубайскими бизнесменами.

«Хочу поблагодарить г-на Абдуллу Аль-Набуду, президента и владельца баскетбольного клуба «Дубай», а также представителей города Дубай и ASM Global за то, что приняли лигу и все 13 клубов-акционеров на великолепной Coca-Cola Arena.

Целью визита был обмен идеями и определение возможностей потенциального сотрудничества. Безусловно, мы воодушевлены потенциалом Евролиги в ОАЭ, но говорить о деталях пока рано. Мы с нетерпением ждем продолжения разговора», – сказал Гликман.

Евролига ведет переговоры с Дубаем по ряду вопросов, в том числе о правах на название турнира, возможном проведении «Финала четырех» и, в первую очередь, о расширении лиги за счет команды из Дубая.

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