Факундо Кампаццо будет ждать предложения от «Далласа» не больше двух суток

Агент аргентинского разыгрывающего (31 год, 178 см), Клаудио Виллануэва, в интервью веб-радио «Uno contra uno» подтвердил, что они ведут переговоры с .

По словам агента, они будут ждать предложения от «Мэверикс» в течение 48 часов.

Ранее инсайдер Dallas Morning News Марк Стейн сообщил, «Даллас» всерьез рассматривает возможность подписания Кампаццо.

Кампаццо неоднократно заявлял, что хотел бы остаться в НБА. Также им интересуются клубы и , за который он выступал с 2014 по 2020 год.

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