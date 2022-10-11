Факундо Кампаццо будет ждать предложения от «Далласа» не больше двух суток

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Агент аргентинского разыгрывающего Факундо Кампаццо (31 год, 178 см), Клаудио Виллануэва, в интервью веб-радио «Uno contra uno» подтвердил, что они ведут переговоры с «Далласом».

По словам агента, они будут ждать предложения от «Мэверикс» в течение 48 часов.

Ранее инсайдер Dallas Morning News Марк Стейн сообщил, «Даллас» всерьез рассматривает возможность подписания Кампаццо.

Кампаццо неоднократно заявлял, что хотел бы остаться в НБА. Также им интересуются клубы Евролиги «Фенербахче» и «Реал», за который он выступал с 2014 по 2020 год.

Контракты и платежные ведомости НБА

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